Обещал «договориться» в Верховном Суде: На Донетчине судью поймали на взятке

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию судебного решения в пользу заявителя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Судья предложил директору частного предприятия за 34 тысячи долларов США «договориться» в Верховном Суде Украины по решению хозяйственного спора в его пользу.



Работники ГБР задержали судью во время получения части взятки в сумме 30 тысяч долларов.



В данное время решается вопрос о сообщении судье о подозрении, его аресте и отстранении от занимаемой должности.



Уголовное производство расследуется по статье ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В случае доказательства вины судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.