Штаб: Боевики трижды обстреляли позиции ООС, без потерь

С начала текущих суток, 18 мая, боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок, а также из подствольных гранатометов в районе Авдеевки.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.



Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.