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Штаб: Боевики трижды обстреляли позиции ООС, без потерь

18 мая 2021, 18:12

Штаб: Боевики трижды обстреляли позиции ООС, без потерь

С начала текущих суток, 18 мая, боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок, а также из подствольных гранатометов в районе Авдеевки.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

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