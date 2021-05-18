Эстония профинансирует восстановление лесов на Луганщине после пожаров

Эстония намерена помочь в возобновлении лесного массива в Луганской области, пострадавшего в результате пожаров. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время визита КПВВ «Станица Луганская», передает пресс-служба Минреинтеграции.



Речь идет о финансировании на приобретение около 70 тысячи саженцев.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области произошли масштабные пожары. В результате погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА по бездеятельности при распределении в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды.