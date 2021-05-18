Новых кадровых изменений в Кабмине не будет до осени – Арахамия

После того, как Верховная Рада уволила трех министров, новых кадровых изменений в правительстве не будет до осени. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, общаясь с журналистами в Верховной Раде.



В то же время, по его словам, может произойти смена руководства некоторых больших государственных компаний.



«По состоянию на сейчас, я скажу, что мой прогноз – до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения на больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую», – сказал Арахамия.



При этом глава фракции «СН» пока не смог назвать, на каких именно госпредприятиях намечаются кадровые перестановки.

На заседании 18 мая Верховая Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко по собственному желанию. Кроме того, по представлению премьер-министра депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.



Накануне фракция монобольшинства «Слуга народа» утвердила кандидатуру Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность министра экономики — первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.