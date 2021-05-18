Арахамия ожидает, что Рада поддержит кандидатуру главного санврача Ляшко на должность министра здравоохранения

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия уверен, что Верховная Рада поддержит назначение главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главы Минздрава. По его прогнозам, за кандидатуру Ляшко проголосуют 240 народных депутатов. Об этом он сказал во время брифинга после заседания парламента во вторник, передает «Укринформ».



«Мы еще не считали (количество голосов — ред.). Нам точно хватит голосов для того, чтобы подать кандидатуру господина Ляшко, ведь для этого нужно всего 170 голосов. Вчера на заседании фракции мы их легко собрали. Мой прогноз, что 240 голосов мы соберем», — сказал Арахамия.



Он отметил, что Верховная Рада планирует назначить нового министра здравоохранения на этой неделе. Кроме этого, по словам председателя фракции СН, на этой неделе также планируется назначение министра инфраструктуры и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Арахамия также отметил, что в случае назначения Ляшко главой Минздрава от него стоит ждать первых результатов работы за полгода.



«Я думаю, что полгода (будет продолжаться» испытательный срок «для Виктора Ляшко в случае назначения, — ред.). Всегда любой министр имеет такой неформальной иммунитет на полгода для того, чтобы показать какие-то результаты, объявить курс. После того уже есть какая-то предварительная оценка его деятельности», — сказал Арахамия.



В первую очередь политик ожидает от Ляшко ускорения и нормализации процесса вакцинации населения.



По мнению Арахамии, будущий новый министр здравоохранения также должен обратить внимание на вопрос внедрения паспортов вакцинации.



«Сейчас открывается туристический сезон, люди хотят путешествовать. У нас общее пространство с ЕС, но будет вопрос паспортов вакцинации», — отметил он.



Кроме того, Арахамия подчеркнул, что новый министр должен заняться вопросом медицинской системы в целом, в частности, страховой медицины.



Арахамия заметил, что Степанов своим увольнением понес политическую ответственность за процессы, за которые отвечал. В частности, причиной его отставки Арахамия назвал то, что Украина — почти последняя страна по темпам вакцинации.

Ранее Верховная Рада проголосовала за отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения. Такое решение на внеочередном заседании во вторник поддержали 292 народных депутата.