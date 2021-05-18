Со сдержанным оптимизмом: Резников о заседании ТКГ и вопросах,которые рассмотрят завтра

Среди вопросов, которые будут подниматься в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в среду, 19 мая, — нарушение режима «тишины», взаимное освобождение пленных, а также ухудшающееся качество питьевой воды на Донбассе. Об этом рассказал вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников во время общения с журналистами на КПВВ «Станица Луганская».



«Завтра на заседании ТКГ будут подниматься Украиной вопросы экологических угроз, которые возникают в связи с тем, что не откачивается вода из шахт Донбасса. А в гуманитарной группе будут подняты вопросы про разблокирование работы КПВВ. И в который раз про блокирование взаимного освобождения пленных. В группе по безопасности самый главный вопрос — возобновления режима прекращения огня. Мы будем бороться за каждую жизнь украинца», — сказал он.



Также Резников добавил, что ждет заседания ТКГ «со сдержанным оптимизмом» и верит, что перечисленные вопросы смогут решить.