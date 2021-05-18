По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 428 случаев коронавируса. От осложнений умерли 35 пациентов. Всего зафиксировано 86 849 случаев COVID-19: 74 683 человека выздоровели, 2061 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 165 случаев COVID-19, 19 пациентов скончались вследствие осложнений. Всего группировка «ДНР» признает 35 861 случай заболевания: выписаны 29 896 человек, 2 676 — умерли.



В Луганской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений скончались пятеро заболевших ранее. Всего на подконтрольной территории выявлено 25 396 случаев ковида: 21 852 человека выздоровели, 833 — умерли.



Донетчина перешла в «оранжевую» зону карантина и стала единственной областью по стране, где действуют соответствующие карантинные ограничения. Остальные области включены в «желтую» зону.



Политика



Верховная Рада проголосовала за отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения. В парламентской фракции «Слуга народа» прогнозируют, что место Степанова займет главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Причиной отстранения Степанова стали неудовлетворительные показатели по вакцинации населения от коронавируса. В частности, запасы вакцины заканчиваются в Мариуполе. Когда будет новая поставка препаратов — пока неизвестно.



Народный депутат от ОПзЖ Виктор Медведчук летом 2014 года просил тогдашнего «премьер-министра ДНР» Александра Бородая предотвратить атаку на дом олигарха Рината Ахметова боевиками в Донецке. Соответствующая запись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Медведчука и Бородая, обнародована в расследовании Bihus.Info. Медведчук находится под домашним арестом по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.



Боевые действия



15-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы на военной базе в неподконтрольной Вознесеновке на Луганщине. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением шеи и травмой позвоночника. Инцидент произошел еще 18 апреля, однако информация об инциденте появилась в последнем отчете миссии ОБСЕ.



Права человека



Благотворительный фонд «Право на защиту» дал рекомендации людям, чьё имущество намерена опечатывать группировка «ДНР». Ранее на подконтрольной «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».



Общество



На выезде из Донецка мужчин проверяют на наличие в списках «резервистов ДНР». Некоторых мужчин забирают в «комендатуру».



На КПВВ «Станица Луганская» начаты работы по сооружению многофункциональной сервисной зоны.



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