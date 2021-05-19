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На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник

19 мая 2021, 09:02

На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник

За вторник, 18 мая, украинская сторона зафиксировала 6 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. С начала суток среды открытие огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Там уточнили, что обстрелам подверглись позиции украинских военных в районе Песок, Светлодарска, Зайцево, Красногоровки, Авдеевки.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила о гибели своего «военнослужащего» от обстрела в районе Горловки. Также в формировании заявили, что под огонь попали позиции в районе «Вольво-центра» и поселка шахты «Трудовская» в Донецке и Яковлевки.

Группировка «ЛНР» насчитала два случая нарушения режима тишины — у Лозового и Калиновки.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 17 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 28 538 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 8 970 взрывов, 4 646 неопределенных пролетевших боеприпасов, 211 вспышек дульного пламени, 99 осветительных ракет, а также не менее 14 612 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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