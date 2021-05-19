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Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине

19 мая 2021, 09:22

Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине

Боевики снова ограничивали свободу передвижения миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Безыменного, Заиченко и Новой Марьевки. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, на блокпосте вооруженных формирований возле села Безыменное трое боевиков не пропустили патруль ОБСЕ аргументируя тем, что «в этом районе продолжаются работы по разминированию».

На блокпосте возле села Заиченко наблюдателям отказали в проезде в направлении села Пикузы (ранее Коминтерново) сославшись на безопасность СММ.

В тоже время наблюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его в обоих направлениях.

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Безыменное Пикузы

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