Аксенов стал депутатом Верховной Рады: принял присягу под крики «Ганьба!» и блокирование трибуны

Андрей Аксенов принял присягу депутата ВР. Снимок: телеканал «Рада»

Андрей Аксенов официально стал депутатом Верховной Рады Украины. На сегодняшнем заседании парламента он принял присягу.



Однако эта процедура сопровождалась криками «Ганьба!» и блокированием трибуны со стороны оппозиции. Поэтому Аксенов произнес присягу с места.

Аксенов зачитал присягу с места

Андрей Аксенов был избран депутатом парламента по результатам выборов в округе №50 в Донецкой области 28 марта 2021 года. На тот момент он являлся мэром Доброполья.



Аксенова обвиняли в наличии российского гражданства, однако Служба безопасности Украины заявила, что не располагает такими данными.

Блокирование трибуны во время присяги Аксенова

Первый вице-спикер Рады перед началом принятия присяги Аксеновым назвал событие «контроверсионным». Он пояснил, депутатам, что накануне обратился в аппарат ВР с вопросом, есть ли какие-то юридические основания, которые мешают Аксенову сегодня принять процедуру. Стефанчук зачитал ответ аппарата, в котором говорится, что таких оснований нет.



После того, как Аксенов зачитал текст присяги, слово взяла вице-спикер Рады Елена Кондратюк. Она публично обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с вопросом, действительно ли владеет Андрей Аксенов паспортом другого государства. «Мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу», — сказала Кондратюк от имени президиума ВР.

«Новости Донбасса» писали, что Аксенова связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и местными элитами.



Аксенов известен тем, что в 2018 году его объявляли в розыск за подделку документов и коррупцию, а сам он якобы скрывался в аннексированном Россией Крыму. Сам Аксенов утверждает, что лечил онкологию в Германии, а в Крым ездил на медицинскую консультацию.



До своего первого избрания мэром Доброполья в 2015 году Аксенов был головой поселка Новодонецкое, где 11 мая 2014 года прошел сепаратистский псевдореферендум. В то время Аксенов делал контроверсионные заявления, в частности, что «по воле громады может пойти и в Россию, и в Гондурас». Потом Аксенов объяснял эти слова тем, что их вырвали из контекста СМИ.