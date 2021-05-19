Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины

19 мая 2021, 12:18

Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины

Украинцам, которые едут в Польшу работать, будут делать на границе прививки от коронавируса препаратом Johnson & Johnson, поскольку он требует только одной инъекции. Об этом сообщила Wirtualna Polska.

«Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, это усилит нашу защиту», — сказал руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

Он уточнил, что вакцинация будет осуществляться вакциной Johnson & Johnson, поскольку для прививки необходимо вводить только одну дозу.

«Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, которая впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки», — пояснил Мазур.

Срок старта вакцинации пока неизвестен.

Вакцина Johnson & Johnson является более чем на 85% эффективной в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 и полностью предотвращает госпитализации и смерти. Общая эффективность — 66%.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус
Места
Польша

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:26
Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»
10:28
«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом
09:56
ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела
09:51
«ЛНР»: 36 новых случаев коронавируса за сутки и три смерти
09:22
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
09:02
На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
18:36
«ЛНР» совместила военные сборы резервистов с тренировками «силовиков»
16:53
ОБСЕ зафиксировала более 20 «Градов» вне линий отвода на Луганщине
12:00
Пробка на выезде из Донецка, «забирают в комендатуру». Как «ДНР» проводит сборы резервистов
11:33
«ДНР» зарегистрировала 19 смертей и 165 новых случаев ковида. «ЛНР» — ни одного
09:56
Медведчук просил «премьера ДНР» не трогать дом Ахметова в Донецке — СМИ
09:24
В ОБСЕ сообщили о ранении девочки на военной базе «ЛНР»
23:30
«Я все это делаю по просьбе Путина и Порошенко». Bihus.Info обнародовал записи разговоров Медведчука с Кремлем и «Л-ДНР»
все новости
12:18
Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины
11:55
Пресс-конференция Зеленского пройдет 20 мая на заводе «Антонов»
11:26
Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»
10:31
Аксенов стал депутатом Верховной Рады: принял присягу под крики «Ганьба!» и блокирование трибуны
10:28
«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом
09:56
ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела
09:51
«ЛНР»: 36 новых случаев коронавируса за сутки и три смерти
09:22
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
09:02
На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник
08:20
Более 5 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:45
Хомчак: РФ может использовать территории других стран для давления на Украину
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
21:33
Со сдержанным оптимизмом: Резников о заседании ТКГ и вопросах,которые рассмотрят завтра
21:23
В Северодонецке произошел взрыв на детской площадке, ранен ребенок
все новости
ВИДЕО
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция