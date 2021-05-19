Польша будет вакцинировать на границе работников из Украины

Украинцам, которые едут в Польшу работать, будут делать на границе прививки от коронавируса препаратом Johnson & Johnson, поскольку он требует только одной инъекции. Об этом сообщила Wirtualna Polska.



«Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, это усилит нашу защиту», — сказал руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.



Он уточнил, что вакцинация будет осуществляться вакциной Johnson & Johnson, поскольку для прививки необходимо вводить только одну дозу.



«Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, которая впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки», — пояснил Мазур.



Срок старта вакцинации пока неизвестен.



Вакцина Johnson & Johnson является более чем на 85% эффективной в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 и полностью предотвращает госпитализации и смерти. Общая эффективность — 66%.