Прокуратура призывает сообщать о незаконном отчуждении имущества, признанного «бесхозным» в ОРДО

Прокуратура призывает общественность присоединиться к сбору доказательств незаконного присвоения имущества на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В прокуратуре напоминают, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а именно незаконного и крупномасштабного присвоения имущества, не вызванного военной необходимостью (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В данное время следователи Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств.



«В частности, правовая оценка предоставляется фактам присвоения имущества гражданских лиц, которое осталось на временно оккупированной территории области, путем признания ее представителями оккупационной администрации РФ как "бесхозной"», – отмечают в прокуратуре.



Правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кто владеет такой информацией, сообщать об этих фактах на условиях конфиденциальности в областную прокуратуру.



Материалы можно присылать в Донецкую областную прокуратуру по адресу: Донецкая область, ул. Университетская, 6, или на электронную почту: [email protected].

В конце апреля «ДНР» ввела новый порядок выявления, учета и принятия в «муниципальную собственность» бесхозной недвижимости и выморочного имущества. Теперь указанные процедуры будут проводить «администрации» городов и районов.



В феврале «ДНР» создала новую т.н. межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйственной недвижимостью. «Комиссия» рассматривала заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности».

