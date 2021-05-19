Использовал соседский WiFi: В Дружковке мужчина собирал детскую порнографию

В Дружковке разоблачен местный житель, который собирал через Интернет детскую порнографию, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Расследованием установлено, что в течение 2021 года 55-летний житель Дружковки подключался к Интернету с помощью WiFi-роутера, установленного в соседской квартире. Таким образом он находил в Сети, хранил и использовал порнографические материалы.



В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, которые содержат многочисленные файлы с признаками детской порнографии.



В настоящее время изъятое имущество направлено на экспертизу. Решаются вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по факту получения доступа, хранения и использования детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).