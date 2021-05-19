В Минсоцполитики уточнили, кому автоматически переназначат субсидию. Переселенцам придется ее переоформлять

Принятое сегодня постановление Кабинета министров позволит без личного обращения, автоматически назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств. При этом 15% (около 460 тысячам) домохозяйств потребуется переоформить документы для ее получения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам социальной политики.



В ведомстве уточнили, что решением правительства предусмотрено при назначении субсидий:

Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банки подают отчет ГФС общей суммой, и сейчас отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов. Увеличить до 100 тыс. грн сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (до этого был установлен предел25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривен). Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

«Домохозяйствам, в которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии. Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее)», – разъяснили в Минсоцполитики.



В то же время есть категории получателей субсидий, кому придется заново подавать документы в органы соцзащиты. Это домохозяйства, которым жилищная субсидия:



– предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);



– была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица). Им необходимо подтвердить место фактического проживания;



– была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации. В этом случае потребуется актуализировать сведения о непроживании данных лиц по месту регистрации.

Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года вступил в силу новый порядок предоставления жилищных субсидий. Он предусматривает, что назначение субсидий будет проводиться только при условии предоставления гражданами новых заявлений и декларации о доходах и расходах. Кроме того, усилены имущественные и введены иные ограничения по финансовому состоянию домохозяйств. Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.



На заседании 19 мая Кабмин принял решение упростить процедуру получения субсидий.