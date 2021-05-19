Кабмин принял концепцию «ласковой украинизации»

Кабинет министров одобрил концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка на 2022-2030 годы,получившую название «ласковой украинизации». Об этом по итогам заседания правительства сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



«Впереди много работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иноязычных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода», — отметил он.



Ткаченко добавил, что его министерство придерживается «ласковой украинизации», которая «будет иметь долговременный эффект». «Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желанию читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим», — подчеркнул он.



Концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни.



Программа, в частности, включает:

обязательное использование украинского должностными лицами;

запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)

улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом;

содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания;

поддержку украинского культурного продукта;

стимулирование дублирования кино на украинском языке;

поддержке книгоиздательского дела в Украине.