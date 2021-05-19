На Луганщине закрывают областную санаторную школу, родители воспитанников против

На Луганщине планируют закрыть областную санаторную школу, которая находится в Рубежном. Родители детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые там обучаются, не согласны с таким решением властей.



Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, глава области Сергей Гайдай встретился с представительницами родительской общественности, чьи дети учатся в Рубежанской областной санаторной школе.



В ОГА отмечают, что формат обучения в школе «противоречит современным методам в организации учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями, которые базируются на инклюзивных формах получения общего среднего образования».



Гайдай заявил, что при ликвидации школы будут минимизированы возможные негативные социальные последствия.



«Сейчас областной комиссией совместно с представителями образовательно-социальных служб Рубежного проводится анализ и изучение потребностей каждого ребенка в предоставлении образовательных, медицинских и социальных услуг, составляются индивидуальные планы потребностей воспитанников Рубежанской областной санаторной школы», – разъяснил позицию областной власти Гайдай.



Он пообещал, что индивидуальные потребности каждого ребенка будут учтены. Глава ОГА заверил, что эти вопросы будет контролировать лично и в ближайшее время посетит учреждение.