Встреча Байдена и Зеленского может произойти в июне – Офис президента

В июне 2021 года президент США Джо Байден будет совершать турне по Европе. В это время может состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телеканала «Украина 24».



Жовква отметил, что решающее значение имеет рабочий график Байдена.



«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится», – сказал замглавы ОП.

В июне президент США Джо Байден планирует совершить поездку в Европу. Во время этого первого с момента избрания зарубежного визита американский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



Вопрос встречи Зеленского с Байденом обсуждался во время визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. В этой связи глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится.