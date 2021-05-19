FT: Преследованием Медведчука Зеленский может разозлить Путина

Народного депутата от ОПзЖ и кума президента РФ Виктора Медведчука долгое время считали каналом для неофициальных контактов украинской власти с президентом России Владимиром Путиным. Однако в 2021 году он не только попал под санкции СНБО, но и стал подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом говорится в статье Financial Times, передает «24 канал».



По мнению аналитиков издания, такая ситуация может разгневать Путина.



В Financial Times отметили, что Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 2019 году в Украине определенное время старался не раздражать Кремль.



Однако в феврале Медведчук и его телеканала попали под санкции, а сейчас он находится под домашним арестом. В FT считают, что Зеленский пошел на этоиз-за разочарования в мирном процессе по Донбассу; из-за того, что Медведчук делал все возможное, чтобы подорвать реформы президента; а также из-за смены власти в США, где новый президент Байден оказался активно заинтересован в Украине — в частности, в ее борьбе с олигархами и коррупцией.



Медведчук транслировал в Украине тезисы Москвы о необходимости прямых переговоров с «ДНР» и «ЛНР». Кремлю же эта ситуация нужна в основном для того, чтобы блокировать интеграцию Украины с ЕС и НАТО. И немалую роль в этом играет именно Виктор Медведчук.