Суд в России обязал Bellingcat выплатить Безлеру компенсацию за моральный ущерб

Октябрьский суд Петербурга обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему главарю боевиков «ДНР» Игорю Безлеру компенсацию в суме 340 тысяч рублей за моральный ущерб, передает российский «РБК».



Безлер подал иск в сентябре 2020 года из-за статьи Bellingcat «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и доклада «Птичка полетела к вам», в которых говорилось о его причастности к крушению малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. В материалах, опубликованных изданием, говорилось, что бывший главарь боевиков отслеживал курс сбитого пассажирского самолета. Сам Безлер отрицал причастность к авиакатастрофе.



Суд признал некоторые сведения, опубликованные в этих статьях, «порочащими честь и достоинство Безлера», и обязал Bellingcat опубликовать опровержение.



Безлер также потребовал выплатить ему компенсацию в полмиллиона рублей, но суд снизил эту сумму до 340 тысяч рублей. Из них 40 тысяч рублей обязали оплатить лично автора доклада «Птичка полетела к вам» журналиста Питера Ван Гюйса.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.