Нового пресс-секретаря Зеленского представят к концу мая

Список претендентов на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского уже есть и в нем много фамилий. Об этом в интервью «КП в Украине» рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.



На вопрос журналиста о конкретном кандидате Подоляк прямо не ответил. Но сказал, что администрация рассматривает 12-15 лучших резюме.



«Кто — не скажу. Люди приходят, мы проводим с ними соответствующий разговор, определяем уровень компетенции. Мы сформировали список, наверное, из 12-15 человек. Мне все очень нравятся, они все точно понимают свою функциональность, командность и риски, с какими они будут связаны», — сказал Подоляк.



Также он добавил, что это только первичный отбор, в ОП намерены закончить его в течение недели-двух, чтобы до конца мая устроить презентацию.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.



Сегодня, 20 мая, пройдет пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.