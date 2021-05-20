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На Донетчине директора коммунального предприятия поймали на растрате 1,4 млн гривен

20 мая 2021, 09:58

На Донетчине директора коммунального предприятия поймали на растрате 1,4 млн гривен

В Донецкой области разоблачили незаконную схему присвоения и растраты средств коммунального предприятия на 1,4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

Налоговики Донетчины собрали факты причастности директора предприятия к этой схеме. Он приобретал стройматериалы за депозитные средства для частных предприятий без экономической цели и в счет задолженности.

«Отгрузка уплаченных товарно-материальных ценностей состоялось непосредственно в адрес предприятий-строителей, которые выполняют бюджетный заказ и у которых нет оборотных средств для выполнения предусмотренных работ. Дебиторская задолженность перед коммунальным предприятием не погашена и погашаться не будет», — говорится в сообщении.

Из-за недополучения депозитных процентов по причинам досрочного снятия депозита и последующих начислений в будущих периодах, непогашение дебиторской задолженности предприятиями-строителями и дальнейшая легализация средств потери коммунального предприятия составили 1,4 млн гривен.

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