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Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения

20 мая 2021, 11:07

Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения

Уже бывший главный санитарный врач и заместитель предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова Виктор Ляшко стал новым главой Минздрава. Верховная Рада поддержала его назначение.

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