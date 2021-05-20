Рада поддержала назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения

Уже бывший главный санитарный врач и заместитель предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова Виктор Ляшко стал новым главой Минздрава. Верховная Рада поддержала его назначение.



Такое решение поддержали 262 народных депутата. Оппозиционные партии назначение Ляшко не поддержали.



После решения новый министр принес присягу. Своими приоритетами на посту называет в частности преодоление пандемии коронавируса и вопросы страховой медицины. Утверждает, что все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до конца 2021 года.



Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины и уже четвертым главой Минздрава от начала пандемии коронавируса.

Ранее Рада поддержала увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Он возглавлял министерство здравоохранения с 30 марта 2020 года.