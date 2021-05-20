Кубраков сменил Криклия на посту министра инфраструктуры

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании.



Александр Кубраков с 19 ноября 2019 года занимал пост главы Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре.



Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начальником отдела по мониторингу рынка, а позже возглавлял отдел маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора «Киевстар», в 2007-2009 – начальник управления стратегического маркетинга АКБ «Финансы и Кредит». С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации «Информационные технологии Украины».



Парламент 18 мая уволил Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Криклий работал на этом посту с августа 2019 года.