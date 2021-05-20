Социологи озвучили новый президентский рейтинг — лидирует Зеленский

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



Согласно результатам опроса, Зеленского, как кандидата в президенты, готовы поддержать 30,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 12,8% определившихся с выбором, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 11,9%.



Лидерку Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% опрошенных, определившихся с выбором, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 7,6%, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,1%. Поддержка других кандидатов ниже 5%.



Если бы во второй тур президентских выборов вошли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы Зеленского. За Порошенко отдали бы свои голоса 32% опрошенных. В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко за действующего президента проголосовали бы 62%, за Тимошенко – 38%.



В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, у Зеленского — 69% поддержки, у Бойко — 31%.



В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Сегодня, 20 мая, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.