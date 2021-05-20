Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Социологи озвучили новый президентский рейтинг — лидирует Зеленский

20 мая 2021, 12:21

Социологи озвучили новый президентский рейтинг — лидирует Зеленский

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, Зеленского, как кандидата в президенты, готовы поддержать 30,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 12,8% определившихся с выбором, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 11,9%.

Лидерку Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% опрошенных, определившихся с выбором, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 7,6%, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,1%. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур президентских выборов вошли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы Зеленского. За Порошенко отдали бы свои голоса 32% опрошенных. В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко за действующего президента проголосовали бы 62%, за Тимошенко – 38%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, у Зеленского — 69% поддержки, у Бойко — 31%.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Сегодня, 20 мая, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского приуроченная ко второй годовщине его инаугурации.

Еще по теме

Прочее
Рейтинг
Люди
Юлия Тимошенко Юрий Бойко Владимир Зеленский Евгений Мураев Игорь Смешко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
11:41
«ЛНР» пока не собирается открывать КПВВ на Луганщине
11:15
В пятницу «ДНР» временно откроет свой пункт пропуска
09:50
В «ЛНР» обновили статистику заболеваний ковдиом
21:23
Россия откроет в ОРДЛО представительство «Боевого братства» – правозащитники
14:50
Приехавшие из ОРДЛО должны обязательно сдавать ПЦР-тест, находясь в России более трех дней
11:26
Донецкий завод алюминиевых профилей при «ДНР»: сменил юрлицо, ориентируется на «внутренний рынок»
10:28
«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом
09:56
ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела
09:51
«ЛНР»: 36 новых случаев коронавируса за сутки и три смерти
09:22
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донетчине
09:02
На Донбассе рассказали про обстрелы за вторник
22:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
21:47
В Кабмине анонсировали начало вакцинации жителей ОРДЛО от COVID-19
все новости
15:25
Путин пригрозил «выбить зубы» всем тем, кто хочет «укусить Россию»
15:13
Зеленский: 99% решения конфликта на Донбассе зависит от России, но мы очень цепляемся за этот 1%
14:40
Арестович: Конфискация жилья у жителей Донецка приведет к санкциям против России
14:37
В прифронтовой Красногоровке открыли мобильное отделение «Ощадбанка»
14:35
Прокуратура объявила в розыск подозреваемого в госизмене депутата Тараса Козака
14:10
Законопроект о деолигархизации появится на следующей неделе, олигархам дадут время избавиться от своего влияния
14:07
Зеленский: Кроме Нормандского формата будет еще разговор с Путиным и привлечение США
13:41
Вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум
13:30
Любченко стал первым вице-премьер-министром – министром экономики
13:27
Паспортизация РФ на Донбассе – это первый шаг к аннексии территорий, заявил Зеленский
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:12
Страна без олигархов, бедности и без войны. Зеленский – о приоритетах власти
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
13:09
Москва и Киев начали контакты по организации встречи Путина и Зеленского
12:50
Зеленский пообещал повысить минимальную зарплату в Украине до 6500 гривен до конца года
все новости
ВИДЕО
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция