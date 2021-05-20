Вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум

Президент Владимир Зеленский заявил, что может состояться всеукраинский референдум по вопросу ситуации на Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.



«Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть, – я считаю, что это ситуация на Донбассе», – отметил Зеленский.



Он высказал мнение, что на референдум можно вынести планы по прекращению войны и возвращению территорий.



«И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов – A, B, C – по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один, может быть, из планов, если не сработает другой», – сказал президент.