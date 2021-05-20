В прифронтовой Красногоровке открыли мобильное отделение «Ощадбанка»

Мобильное отделение «Ощадбанка» в Красногоровке / Фото: Донецкая ОГА

В Красногоровке сегодня, 20 мая, открыли мобильное подразделение «Ощадбанка». Это единственное банковское учреждение в прифроновом городе с населением 15600 человек, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Отделение оборудовано на базе малой архитектурной формы (МАФ) по адресу: ул. Административная, 10. Теперь для получения зарплаты, пенсии или социальных выплат жителям Красногоровки не придется ездить за несколько километров.

«Открытие мобильного отделения "Ощадбанка" – большой вклад в прифронтовую Красногоровку. Мы и в дальнейшем будем способствовать, чтобы подобные учреждения открывались для людей по всей линии соприкосновения», – сказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время торжественного открытия подразделения банка.



Мобильное подразделение оборудовано сертифицированными бронированными конструкциями, пожарной и охранно-тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Дополнительно встроен банкомат.

Здесь можно открыть банковский счет, заказать / получить карточку, обменять валюту, снять наличные, оформить депозит, получить / отправить перевод, оплатить коммунальные и другие услуги, пополнить мобильный счет, оформить страховой полис и тому подобное.

Кроме мобильного подразделения в Красногоровке, услуги жителям прифронтовых территорий предоставляет 21 отделение «Ощадбанка» в населенных пунктах на линии соприкосновения, в частности в городах Авдеевка, Волноваха, Светлодарск, Марьинка и Торецк, а также в поселках городского типа Зайцево, Сартана и селе Хлебодаровка Волновахского района. Работает и передвижное подразделение «Ощадбанка» на базе бронированного КрАЗа, которое по графику выезжает в населенные пункты, где нет банковских отделений.