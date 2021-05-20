Путин пригрозил «выбить зубы» всем тем, кто хочет «укусить Россию»

Президент России Владимир Путин во время общения с правительством по видеосвязи заявил, что РФ постоянно кто-то хочет укусить и пригрозил «выбить зубы», если кто-то попробует это сделать.



«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно», — сказал Путин.



Он отметил, что для этого необходимо развитие вооруженных сил РФ.



Это не первое подобное заявление главы российского государства. В своем ежегодном послании Федеральному собранию в 2021 году Путин пригрозил Западу жестким ответом на действия, которые, по его мнению, будут угрожать безопасности РФ.



«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — сказал российский президент.



А в 2015 году Путин, высказываясь о военной операции ВС РФ в Сирии, заявил: «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна — бить надо первым».

В апреле 2014 года Россия аннексировала АР Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.



В начале апреля 2021 года сообщалось о большой концентрации войск РФ у восточной и южной границ Украины.



23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда начеку», добавил он.



В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.