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Зеленский рассказал, как пытаются удержать молодежь от выезда из страны и привел в пример Мариуполь

20 мая 2021, 16:12

Зеленский рассказал, как пытаются удержать молодежь от выезда из страны и привел в пример Мариуполь

В ходе пресс-конференции по итогам двух лет на посту президента Владимир Зеленский прокомментировал вопрос массового выезда из страны украинцев, особенно молодежи восточных регионов.

«Очень сложная ситуация, мне понятен высокий процент таких людей, особенно молодежи, которая находится на востоке Украины. Это понятно, они хотят жить в ситуации стабильной, они хотят себя найти. Должны появиться предприятия на востоке Украины, а для этого мы должны закончить войну», – сказал Зеленский.

Он привел в пример Мариуполь и отметил, что в целом много средств вкладывается в инфраструктуру Донбасса.

«Если мы берем Мариуполь – много всего сделано. Действительно, современный город, и люди довольны, и очень высокая в сравнении с некоторыми другими регионами средняя заработная плата. Таких городов не очень много пока еще. Что мы делаем – большинство инфраструктурных проектов и дорог построено на Закарпатье, Прикарпатье и именно на востоке, в Луганской и Донецкой областях. Именно потому, чтобы люди видели разницу», – пояснил президент.

Зеленский также сказал, что многие жители Донбасса, переехавшие в другие регионы страны, чувствуют себя не дома, но и в возвращение до того, как окончится война, – не верят.

«Они находятся в разных городах – кто-то переехал в Одессу, Харьков, Львов, особенно IT-шники переехали в Киев. Они все равно не дома, и иногда, я понимаю многих из них, они не могут себя найти. Многие не очень верят в возвращение на Донбасс. И даже если они верят, а я общался с многими из них, с предпринимателями,  они говорят: "Вы закончите войну, а мы всегда вернемся. Сейчас мне надо покупать квартиру или дом, а там, в Донецке у меня был дом... У меня есть какие-то деньги, я хочу уехать". Кто-то хочет учиться и так далее», – отметил президент.

Он также добавил, что намерен «идти к окончанию войны», продолжать строить инфраструктуру и привлекать инвесторов. Хотя это очень сложно, поскольку рискованно вкладывать капитал, особенно в местах вдоль линии соприкосновения.

«Но мы это делаем. Почему мы проводили экономический форум именно на Донбассе, в Мариуполе? Чтобы инвесторы приезжали и видели, что там безопасно. Почему я езжу на Донбасс и беру с собой послов – потому что они являются амбассадорами своих стран. Я показываю ситуацию на контактной линии и в городах, селах, поселках, призываю вкладывать деньги. Как с президентом Швейцарии, например, мы приезжали, и ее благодарили за помощь в ремонте предприятия "Вода Донбасса". Нужно, чтобы они видели, кто там работает, где люди живут, в каких условиях», – заключил Зеленский.

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