Популярные вузы среди переселенцев примут участие в программе реинтеграции молодежи

Самые популярные заведения высшего образования среди молодых переселенцев примут участие в программе МинВОТ по реинтеграции моложижи. Об этом сообщила заместитель министра Минреинтеграции Инна Драганчук.



Инна Драганчук посетила четыре учреждения высшего образования в Донецкой и Луганской областях, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Украины: Восточноукраинский университет имени В. Даля, Горловский институт иностранных языков, Донецкий национальный технический университет, а также Донецкий национальный медицинский университет.



Именно эти учебные заведения являются одними из самых популярных среди абитуриентов с временно неподконтрольныэ территорий, а их руководители заявили, что примут участие в программе МинВОТ по реинтеграции молодежи. Кроме того, на базе этих ЗВПО работают образовательные центры «Донбасс-Украина».



«Молодежь — это главный капитал государства. Дети, которые переезжают из ВОТ получать высшее образование на подконтрольной территории, являются активными, инициативными, с сильными амбициями и искренней любовью к Украине. Усиление потенциала молодежи — это инвестиция в наше будущее. Минреинтеграции будет прилагать все усилия для того, чтобы реинтегрировать молодежь к жизни в свободной Украине», — отметила Драганчук.

Кроме того, Драганчук предложила руководителям ЗВО, в случае их отбора, закрепить за каждым ребенком с временно оккупированных территорий ментора, который помогал бы в решении разного рода вопросов при проведении подготовительных курсов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направит 130 миллионов гривен на программу реинтеграции молодежи с временно неподконтрольных территорий.



В этом году Минреинтеграции и Минобразования запускают пилотный проект по подготовительным курсам для молодежи с временно оккупированных территорий. Дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», будут автоматически зачисляться на подготовительные курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением.