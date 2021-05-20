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В Славянске бывший боевик «ДНР» убил пенсионера

20 мая 2021, 17:24

В Славянске бывший боевик «ДНР» убил пенсионера

В Славянске раскрыли убийство, которое произошло в начале мая. В одном из гаражей было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранители подозревают в совершении убийства местного жителя, ранее судимого за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, 8 мая тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в гараже, расположенном в микрорайоне Целинный.

В результате расследования полицейские установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Славянска.

Во время проведения обыска по месту его жительства правоохранители изъяли пистолет, из которого был застрелен пенсионер, а также автомат Калашникова и патроны к ним. Оружие мужчина прятал со времен его пребывания в рядах боевиков «ДНР».

Суд решил взять подозреваемого под стражу.

Открыто два уголовных производства – по ч.1 ст. 115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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