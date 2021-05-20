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На Луганщине выявили 123 новых случая COVID-19, пять человек умерли

20 мая 2021, 17:44

На Луганщине выявили 123 новых случая COVID-19, пять человек умерли

За прошлые сутки в Луганской области коронавирус лабораторно подтвердили у 123 человек. В то же время выздоровели 292 человека, трое жителей области умерли от осложнений ковида, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Больше всего новых больных выявили в Северодонецке – 38, Рубежном – 15 и Лисичанске – 11. Кроме того, в Станично-Луганской районе заболели 10 человек, в Старобельском – девять, в Новопсковском и Сватовском – по семь, в Кременском и Попаснянском – по шесть, в Троицком и Новоайдарском – по пять, в Беловодском и Марковском – по два. 

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четыре женщины возрастом от 50 до 75 лет и 54-летний мужчина из Северодонецка.

За весь период пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 25 630 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 22 478 пациентов, умерли – 843 человека.

За среду, 19 мая, в Украине выявили 5 165 новых случаев коронавируса — это почти столько же, чем днем ранее. При этом 16 748 человек выздоровели, а 203 —умерли.

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