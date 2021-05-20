Боевики снова запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосте у Еленовки

Члены вооруженных формирований 20 мая вновь запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосте около Еленовки Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии из Донецка прибыл на блокпост для проведения обмена прицепами с другим патрулем СММ из подконтрольных правительству районов.



«В 10:47 на этом блокпосте к первому патрулю Миссии подошел член вооруженных формирований и запросил регистрационные документы на транспортные средства СММ. Команда миссии отказалась выполнить этот запрос и осталась стоять на блокпосте», — говорится в сообщении.



После нескольких попыток пересечь блокпост, в 12:30 патруль покинул блокпост и вернулся в Донецк.



В миссии отметили, что начиная с 1 марта с подобными недопусками в неподконтрольных правительству районах Донецкой области сталкивались семь раз: четыре на том же блокпосте у Еленовки, а также трижды на блокпосте возле Александровки.