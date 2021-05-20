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В Украине пересекли отметку в миллион прививок против COVID-19

20 мая 2021, 20:28

В Украине пересекли отметку в миллион прививок против COVID-19

В Украине сделали 1 012 815 прививок против COVID-19. Такие данные обнародовала пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что по состоянию на 19 мая вакцинировано 964 747 человек, в том числе полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) 48 070 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Лидерами по количеству вакцинированных являются город Киев, Днепропетровская и Львовская области.

За период прививочной кампании больше всего привито украинцев в возрасте 20-39 лет, а именно – 234 169 человек. В Минздраве уточняют, что это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям, определенным Дорожной картой вакцинации.

Одной из старейших вакцинированных является жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Тернопольской области, которой исполнилось 99 лет.

«В разрезе приоритетных групп больше всего за это время вакцинировали работников критически важных структур государственной безопасности, например Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел и тому подобное», – сообщили в Минздраве.

Было привито 525 723 женщины, это немного больше, чем мужчин – 487 092.

В Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, прописанным в Дорожной карте вакцинации. Сейчас прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению ВНО, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.

Вакцинация проводится мобильными бригадами и в стационарных прививочных пунктах.

Вторую дозу вакцины гарантируют для каждого, кто привился первой дозой. Промежуток для повторной вакцинации отличается для разных препаратов:
– AstraZeneca (Covishield, SKBio) – вторая доза через 12 недель после первой прививки;
– CoronaVac / Sinovac Biotech – через 28 дней после первой прививки;
– Comirnaty / Pfizer-BioNTech – через 21 день после первой прививки.

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