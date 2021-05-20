Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли на Донбассе

Беспилотники миссии ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия 18 мая вблизи Гранитного и Александровки Донецкой области, а также Дачного Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Находясь на южной окраине н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к

югу от Донецка) для осуществления объявленного полета беспилотного летательного

аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 12 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2,8 км к востоку», — говорится в отчете.



В неподконтрольном украинскому правительству поселке Александровка во время запуска беспилотника наблюдатели слышали 4 очереди и 32 выстрела из стрелкового оружия.



По оценке миссии, огонь вели в направлении БПЛА. Отмечается, что во время этого полета беспилотника у Александровки аппарат подвергался воздействию помех сигналу GPS.



Кроме этого, в оккупированном селе Дачное наблюдатели слышали 15 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1–2 км к северу также в направлении беспилотника.



Команда миссии приземлила БПЛА и покинула эти районы.