Обстрелы на Донбассе: без потерь среди украинских военных за сутки

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь. В четверг украинские военные зафиксировали 10 обстрелов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В сообщении говорится, что в районе Песок боевики вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного они применили ручные и станковые противотанковые гранатометы.



Также отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы их позиций.



Члены незаконны вооруженных формирований «ДНР» заявили, что в четверг были обстреляны их позиции в поселках Спартак, Озеряновка, Красный Партизан, Новоласпа, а также с начала текущих суток – обстреляны окраины Донецка.



В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попал поселок Донецк, из-за чего погиб член незаконных вооруженных формирований.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 17 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 28 890 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 9 138 взрывов, 4 661 неопределенных пролетевших боеприпасов, 211 вспышек дульного пламени, 99 осветительных ракет, а также не менее 14 781 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.