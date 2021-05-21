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Подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что общается с Зеленским

21 мая 2021, 10:13

Подозреваемая в убийстве Шеремета подтвердила, что общается с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что напрямую переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем он заявил на пресс-конференции 20 мая.

«Мне поступает немало вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что я имею с ним прямую переписку! Это действительно так! В свое время, я долго искала возможность получить доступ к президенту и в конце концов его нашла! (Переписка между двумя и более людьми — нормально)», — написала Дугарь на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что переписывается с главой государства для того, чтобы донести до него «свою историю, видение и переживания» от того, что происходит с ней самой, а также с Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, которых также обвиняют в причастности к убийству Павла Шеремета.

«Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду — впереди!», — резюмировала Дугарь.

В ходе своей пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, встанет вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава государства также продемонстрировал одному из журналистов свою переписку с подозреваемой по делу Шеремета военной медсестрой Яной Дугарь.

«Я знаю детально, что происходит, и мне не все равно, если незаконно были осуждены эти люди. И то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще нет о том, что они невиновны или они виновны», — добавил Зеленский.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по «делу Шеремета» Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Павел Шеремет Владимир Зеленский Яна Дугарь

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