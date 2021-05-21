Мирный процесс на Донбассе может продвинуться осенью – Арестович

Направление мирного процесса на Донбасе прояснится не раньше осени этого года, учитывая грядущие изменения политической ситуации в мире и в Европе. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Он рассказал, что Россия в настоящий момент продолжает аннексировать украинские территории на востоке страны.



«Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях Донбасса рублевую зону. Сейчас они качают тему с паспортами, решая много вопросов, в частности, голосование по спискам "Единой России" на выборах в Госдуму в сентябре», – отметил Арестович.



Спикер украинской делегации в ТКГ прогнозировал, когда станет известно, когда может продвинуться мирное урегулирование на Донбассе.



«Идет несколько интересных процессов. Первое – это встреча Байдена и Путина, она много чего решит. Второе – возможна встреча Зеленского и Путина, она также может много решить или не решить. Третье – замена Меркель во главе Германии, которая должна произойти в сентябре, выборы в Госдуму, и куда-то должны деться российские войска с наших границ, потому что учения "Запад-2021" как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с "Северным потоком", какая ситуация в четырехугольнике ЕС – США – Россия – Украина», – сказал Алексей Арестович.