Шмыгаль уверяет, что Кабмин выполняет обязательства перед шахтерами

Кабинет министров выплачивает дотацию угольной отрасли, средства на которую предусмотрены в госбюджете. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Он отметил, что традиционно в мае начинается подготовка к новому отопительному сезону, и есть необходимость накапливать запасы угля.



«Мы понимаем, что сейчас на складах 900 тыс.тонн угля при потребности входить в отопительный сезон для нормального баланса 2 млн тонн. Поэтому накапливать уголь – нужно, платить шахтерам за их работу – обязательно нужно, и правительство выполняет свои обязательства, мы оплачиваем ту часть дотации для шахтеров, которая лежит на плечах государства, ведем диалог с шахтерами», – сказал Шмыгаль.



Он также сказал, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону «ситуация по закачке газа сейчас нормальная, планомерная».



Министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в данное время нарабатывается ряд новых документов, в том числе концепция трансформации угольных регионов.