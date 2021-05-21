В Мариуполе горел бывший хладокомбинат

В Мариуполе 19 мая произошел пожар в здании на территории бывшего хладокомбината на улице Уральской. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Спасатели потушили огонь, но до этого он успел охватить первый и третий этажи здания. Там загорелся утеплитель. Тушение осложнялось конструктивными особенностями морозильных камер, где был огонь.

Полностью пожар ликвидировали спустя 10 часов.



Причины и обстоятельства происшествия выясняются специалистами.