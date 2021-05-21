СМИ: Козак улетел из Украины в феврале на самолете белорусского олигарха

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и подозреваемый в госизмене Тарас Козак покинул Украину 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».



По данным журналистов, после Козак не возвращался в Украину. По состоянию на 24 февраля он уже находился под санкциями СНБО, поэтому своим самолетом воспользоваться не мог.



Журналисты рассказали, что когда самолет с Козаком готовился ко взлету, сначала его развернули, однако в итоге все-таки выпустили в направлении Минска. Из белорусской столицы самолет сразу полетел в Москву.



«Схемы» выяснили, что этот самолет базируется в Минске, однако им регулярно пользуется не только Воробей, но и народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук с семьей.



Через компанию «Интерсервис» Николай Воробей владеет белорусским «Нефтебитумным заводом», который в 2019 году стал совладельцем украинской компании ПрикарпатЗападтранс. Также он владеет Абсолютбанком, в котором Козак хранит основные сбережения на сумму 8 миллионов евро.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.



13 мая Печерский районный суд Киева избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.



На суде Медведчук сказал, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.