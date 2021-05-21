В Луганской области – 56 новых случаев COVID-19 и пять смертей

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. При этом выздоровели еще 190 человек, и пять – умерли от осложнений болезни, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Новые больные выявлены: в Северодонецке и Троицком районе – по 16, в Лисичанске – пять, в Беловодском и Станично-Луганском районах – по четыре, в Новопсковском районе – три, в Кременском, Новоайдарском, Попаснянском и Сватовском районах – по два.



Летальные случаи зафиксированы в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Попаснянском районе. Всего за сутки от коронавируса скончались пять человек возрастом от 52 до 79 лет.



За все время пандемии на Луганщине коронавирусом заболели 25 686 человек, из них 22 668 пациентов выздоровели, 848 – умерли.

За четверг, 20 мая, в Украине выявили 4 984 новых случая коронавируса — это примерно на 200 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 12 845 человек выздоровели, а умерли — 202 человека.