Перекосы децентрализации: На Харьковщине дом, где размещены переселенцы, отключили от электричества

В Чугуеве Харьковской области дом, где размещаются внутренне перемещенные лица, отключили от электричества. Причина – отсутствие балансодержателя и договора на энергоснабжение. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».



По информации правозащитников, здание городского коммунального предприятия, где проживают 12 переселенцев и три малолетних ребенка, обесточено с 17 мая.



«Из-за того, что новосозданной ОТГ здание не было принято на баланс, сейчас распорядитель здания просто отсутствует. Жители остались без света, горячей воды, возможности приготовить пищу детям и без средств связи», – отмечают в общественной организации.



В данное время волонтерская группа «Славяне» доставляет горячую воду, чтобы люди могли приготовить кашу для малышей, а также помогают продуктами питания. Взрослые готовят себе пищу под открытым небом, на костре.



Представители БФ «Право на защиту» составили коллективное обращение в органы городского совета о взятии здания на баланс и скорейшем восстановлении электроснабжения.