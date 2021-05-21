Подростки пострадали на дорогах Донецкой области в ДТП

На дорогах в городах Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения 20-21 мая несколько подростков стали жертвами ДТП.



В Калининском районе Донецка водитель автомобиля «DAEWOO LANOS» сбил 11-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Кировском районе Донецка был сбит 13-летний велосипедист, который ехал по проезжей части в попутном направлении.



Как сообщают в так называемом «МВД ДНР», в обоих происшествиях дети получили тяжелые травмы.



В Лимане водитель автомобиля Volkswagen Crafter сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу. Последний от полученных травм скончался на месте. По факту начато досудебное расследование, сообщают в полиции Донецкой области. Начато уголовное производство.