В Марьинке обстрелом повреждены несколько домов

В четверг, 20 мая, была обстреляна Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В 17:20 незаконные вооруженные формирования выстрелили из станкового противотанкового гранатомета.



Огонь велся из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка, отмечают украинские военные. Тем временем в микрорайоне Трудовские Донецка 20 мая в ходе обстрела повреждены здание и жилой дом.



В результате взрыва шести гранат, пострадало имущество мирных жителей, проживающих по улице Донецкой и Москалевского. Повреждены крыши и окна домов.

В штабе подчеркивают, что это уже второй обстрел Марьинки за май. В начале месяца боевики выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм по этому поселку.