Собирал информацию о военных объектах: На Хмельниччине задержали бывшего боевика «ЛНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области раскрыли агента российских спецслужб, который собирал информацию о военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Оперативники спецслужбы установили, что в 2014-2016 годах мужчина был активным участником незаконных вооруженных формирований «ЛНР», а в 2021 году переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники.



Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.



Агента задержали «на горячем» во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.