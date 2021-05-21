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Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

21 мая 2021, 17:50

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука

Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест народного депутата Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчука, передает «Интерфакс-Украина».

«Определение следственного судьи Печерского района суда от 13 мая... которым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста... оставить без изменений. Апелляционные жалобы защитников... и апелляционную жалобу прокурора... оставить без удовлетворения», — говорится в определении суда.

В удовлетворении заявления народных депутатов о взятии Медведчука на поруки суд также отказал.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет оглашен 26 мая.

Определение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

Президент Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России». В МИД Украины с этим не согласились.

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