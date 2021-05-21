В Донецке снова заговорили о минировании зданий

В Донецке в пятницу, 21 мая, неизвестные сообщили о минировании нескольких торгово-развлекательных центров. Об этом сообщил Алексей Кулемзин, который при группировке «ДНР», возглавляет администрацию Донецка.



«Поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Донецк-Сити", ТРЦ "Золотое кольцо", ТЦ "Континент". Просьба к жителям соблюдать спокойствие», — написал Кулемзин в Telegram.



Ранее в так называемом «МВД ДНР» сообщили, что задержали несовершеннолетнего, который сообщил о минировании школы в Киевском районе Донецка.