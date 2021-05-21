По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтвердили 408 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни скончались 19 человек. С начала пандемии на подконтрольной властям территории заболели 87 884 человека, из них 77 708 — выздоровели, 2125 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 334 случая COVID-19. От осложнений скончались 20 человек. Всего группировка «ДНР» подтверждает 36 815 случаев ковида: выписаны — 30 374 человек, летальных случаев — 2739.



В Луганской области подтверждено 56 новых случаев заражения, пять пациентов умерли от осложнений. С начала пандемии заболели 25 686 человек, из них 22 668 пациентов выздоровели, 848 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 30 новых случаев COVID-19. От осложнений умер один человек, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 4 582 случая болезни: выздоровели 4005 человек, а скончались — 428.



Политика



Направление мирного процесса на Донбассе прояснится не раньше осени этого года, учитывая грядущие изменения политической ситуации в мире и в Европе. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПзЖ Виктор Медведчук заявил, что украинская власть официально уполномочила его вести переговоры с группировками «Л-ДНР» с 2014 года. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что не уполномочивал Медведчука на такие переговоры.



Права человека



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в украинском списке на обмен удерживаемыми лицами 285 имен, среди которых 44 военнослужащих.



Общество



Группировка «ДНР» установила правила проезда отдыхающих в подконтрольный ей курортный поселок Седово на Азовском море. У желающих попасть туда будут требовать регистрацию по месту пребывания.



Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал бывшего начальника штаба — первого заместителя руководителя Антитеррористической операции, генерал-майора генштаба ВСУ Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Самолет Ил-76 с 40 военнослужащими и 9 членами экипажа на борту был сбит боевиками 14 июня 2014 года вблизи аэропорта в Луганске. Все, кто был в самолете, погибли.



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