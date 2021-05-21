В СБУ заявили о блокировке деятельности российской ботофермы

В Чернигове заблокировали деятельность ботофермы, которую администрировали из России. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.



По данным следствия, через ботоферму распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, размещались сообщения для дискредитации украинской власти и призывы к свержению конституционного строя. Исполнители использовали почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов.



В СБУ заявили, что боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.



Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-канальных GSM-шлюзов; две сим-банки на 128 карточек каждый; 370 сим-карт российского мобильного оператора; три ноутбука, через которые осуществлялось управление телекомоборудования ботофермы.